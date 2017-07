Dieter Schnebel erneuert das Kunstlied "Sind noch Lieder zu singen ...?"

Eine junge Frau am Flügel: Sie tremoliert, schreit, stampft, singt – und spielt dazu rasante Akkorde und vertrackte Rhythmen. Ganz anders die Sängerin in knallroter Corsage, die ein Schlagzeuger accompagniert. Sie lästert, empört sich, wird schließlich vulgär. Was ist im 21. Jahrhundert aus dem Kunstlied geworden?

Von Gisela Nauck