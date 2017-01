Insofern werde er die SPD weiter an ihren Taten messen, betonte Bartsch, "denn Worte habe ich genug gehört." Die Linkspartei strebe bei der Bundestagswahl im kommenden September ein Mitte-Links-Bündnis an, werde aber zunächst für eine starke Linke in den Wahlkampf ziehen.

Der Linken-Fraktionschef forderte einen Politikwechsel für Deutschland und Europa. Entwicklungen wie der anstehende Brexit, die Finanzkrise und die hohe Jugendarbeitslosigkeit seien eine Gefahr für den sozialen Zusammenhalt.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.