DGB-Chef Hoffmann verlangt von der Bundesregierung einen besseren Schutz der Beschäftigten in der digitalen Arbeitswelt.

Noch habe die Politik keine ausreichenden Antworten auf die Veränderungen durch die Digitalisierung gefunden, sagte Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. So weigerten sich Plattformen im Internet, ihre Rolle als Arbeitgeber anzunehmen. Das betreffe Millionen Menschen.



Hoffmann stellt sich auf dem heute in Berlin beginnenden DGB-Bundeskongress zur Wiederwahl. Die rund 400 Delegierten wollen auch über den Kurs des DGB in den kommenden vier Jahren entscheiden. Geplant sind Reden von Bundespräsident Steinmeier und vom Regierenden Bürgermeister Müller.

