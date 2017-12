Die Publizistin Kübra Gümüsay hat dazu aufgerufen, Debatten im Internet nicht vom Hass bestimmen zu lassen.

Im Deutschlandfunk sagte sie, viele Menschen glaubten mittlerweile, dass es gar nicht mehr möglich sei, über Themen wie den Islam oder Frauenrechte besonnen zu diskutieren - "als seien diese Themen per se provokant". Dahinter stünden bestimmte politische und ideologische Gruppen, die den Hass im Netz gezielt organisierten. Diese hätten ein Interesse daran, den Eindruck zu erwecken, dass es in der Gesellschaft eine überwältigende Mehrheit gebe, die derart hasserfüllt sei.



Gümüsay betonte, es sei ein Luxus, die AfD ignorieren zu können. Bestimmte Menschen in der Gesellschaft, die von solchen Gruppen als Zielscheiben instrumentalisiert würden, hätten diesen Luxus nicht.



Das vollständige Gespräch hat der Deutschlandfunk in der Sendung "Essay und Diskurs" ausgestrahlt.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.