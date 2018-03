Die Staatsministerin für Digitales, Bär, CSU, hat auf mehr Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland gedrungen.

Sie sagte auf einer Konferenz in Berlin, der Plan der Bundesregierung für das E-Government sei sehr ambitioniert. Alles, was mit Digitalisierung zu tun habe, habe man bislang mindestens eine Legislaturperiode zu spät in Angriff genommen. In ihrer ersten Rede seit ihrer Vereidigung sagte Bär, künftig solle ein Bürgerportal einen einfachen und sicheren Zugang zu Behördenleistungen bieten. Bisher habe selbst die kleinste Kreissparkasse oft eine deutlich komfortablere Verwaltung als manche Behörde.

