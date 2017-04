Der Bundesverband Deutscher Bestatter rät dazu, im Todesfall auch den digitalen Nachlass zu regeln.

Konten und Profile etwa in sozialen Netzwerken müssten seriös abgemeldet werden, erklärte der Verband in Düsseldorf. Dazu biete man den Bestattern ein elektronisches Portal an, mit dem Angehörige selbstständig Abmeldungen durchführen könnten. Es müssten nur die Daten des Verstorbenen übertragen und eine eingescannte Sterbeurkunde eingereicht werden.



Der Bestatterverband wies darauf hin, dass auch immer mehr Rentner bespielsweise den Online-Versandhandel nutzen.