Schulen in Deutschland fehlen laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung die Mittel für digitales Lernen.

Nötig sei ein Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen, um mit jährlich rund 2,8 Milliarden Euro Schüler für den digitalen Wandel fitzumachen, teilte die Stiftung in Gütersloh mit. Neben pädagogischen Konzepten müssten zur Ausstattung schnelles WLAN, Präsentationstechnik für die Klassenräume, Lernsoftware und Endgeräte für die Schüler gehören. Die Kosten bezifferten die Autoren auf 260 Euro pro Schüler in der Grundschule und rund 400 Euro pro Schüler in der weiterführenden Schule.