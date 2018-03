Die designierte Staatsministerin für Digitales, Bär, will auf ihrem neuen Posten auf Ratschläge von Jugendlichen zurückgreifen.

Der Zeitung "Die Welt" sagte Bär, sie stelle sich einen externen Thinktank von Jugendlichen vor, der nicht in die Mühlen der Bürokratie eingebunden sei und sie berate. Die CSU-Politikerin betonte, Jugendliche sähen in der Digitalisierung das Kommende tatsächlich oft früher als Erwachsene.



Der Bundesverband IT-Mittelstand hat die Pläne der neuen Bundesregierung zur Digitalisierung unterdessen als mutlos kritisiert. Verbandspräsident Grün nannte das im Koalitionsvertrag ausgegebene Ziel, Deutschland in die Weltspitze der digitalen Infrastruktur bringen zu wollen, gegenüber der Nachrichtenagentur epd - Zitat - "geradezu abenteuerlich". Mit den vorgesehenen Maßnahmen und Finanzmitteln sei dies nicht machbar, unterstrich Grün.

