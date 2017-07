Bundesjustizminister Maas hat eine von der Regierung einzusetzende Digital-Agentur vorgeschlagen, die Regeln im Internet setzen soll.

Diese Agentur könnte im Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und Verbrauchern mehr Expertise über Algorithmen und das Internet der Dinge erlangen, sagte Maas auf einer Veranstaltung seines Ministeriums zur Sicherheit in der digitalen Gesellschaft. Man müsse die Selbstbestimmung des Einzelnen in Zeiten der Digitalisierung schützen. Schon heute würden viele Entscheidungen durch Algorithmen beeinflusst. Fehler in deren Programmierung würden sich in ungeahnter Weise vervielfältigen, warnte der SPD-Politiker.