Digitales Nachrichtenmagazin Spiegel-Abo im Netflix-Modell

Dem "Sturmgeschütz der Demokratie" geht die Feuerkraft verloren: Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" verliert an Auflage - so wie viele andere Printmedien. Der Verlag will jetzt mit einem neuen Abo das Heft als di­gi­ta­les Nachrichtenma­ga­zin neu in­sze­nie­ren. Ein Test.

Von Sandro Schroeder

