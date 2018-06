Bund und Länder wollen bis zum Herbst eine Vereinbarung zur Digitalisierung an Schulen schließen.

Das teilten Bundesbildungsministerin Karliczek und die Kultusminister der Länder mit. Karliczek kündigte an, ab dem kommenden Jahr die Schulen mit schnellem Internet auszurüsten. Dazu sollen fünf Milliarden Euro innerhalb von fünf Jahren vom Bund in die Kommunen fließen. Bei dem Treffen in Erfurt wurde auch den geplanten Bildungsrat gesprochen. Die Kultusminister legten ein Papier mit eigenen Vorstellungen zu dem Gremium vor. Streit gibt es vor allem über die Frage, wieviel Gewicht die Länder in dem Gremium haben sollen.



Die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann sagte im Deutschlandfunk, die Länder würden jedes Jahr 100 Milliarden Euro in die Bildung investieren. Das müsse sich in der Besetzung des Gremiums widerspiegeln. Zugleich betonte die CDU-Politikerin, der nationale Bildungsrat sei kein Entscheidungsgremium, sondern werde ausschließlich beraten.

