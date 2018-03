Digitalisierung an Schulen

In der Debatte um Digitalisierung an Schulen betont FDP-Generalsekretärin Beer die Wichtigkeit der Modernisierung.

Beer sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), momentan sei viel Angstmacherei im Spiel. Die Kinder würden nach ihrem Schulabschluss in Berufen arbeiten, die man heute noch gar nicht kenne - und dafür müsse man sie fitmachen. Man könne das eine tun - seine Finger und Hände benutzen - ohne das andere zu lassen.



In den vergangenen Tagen hatte die CSU-Politikerin und designierte Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, für Programmieren als Lerninhalt in der Grundschule geworben und damit eine kontroverse Debatte ausgelöst. Der Neurowissenschaftler und Hochschullehrer Manfred Spitzer sagte im Deutschlandfunk, zum Programmieren müssten bestimmte logische Prozesse verstanden und mathematisches Grundwissen vorhanden sein. Smartphones seien bei Kindern für die Entstehung von Kurzsichtigkeit und anderen Krankheiten verantwortlich.

