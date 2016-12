Digitalisierung BA-Chef fordert mehr Eigeninitiative

Eine Herausforderung für die Beschäftigtent: Industrie 4.0 (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise fordert angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft mehr Eigeninitiative von den Beschäftigten.

Weise sagte der Deutschen Presseagentur, die Entwicklung sei nicht mehr aufzuhalten und erfordere von jedem einzelnen die Bereitschaft, sich frühzeitig darüber zu informieren, wie sich die Anforderungen im eigenen Job verändern werden. Da müssten die Menschen entscheiden, ob sie Computerspiele machten oder einen IT-Kurs belegten und in der Freizeit auch mal Englisch lernten. Aber auch Firmen seien gefordert. Sie müssten ihre Beschäftigten frühzeitig für die neuen Aufgaben in der digitalen Welt qualifizieren, betonte Weise. Dem BA-Chef zufolge werden derzeit Bundesagentur-Mitarbeiter im Rahmen eines Modellprojekts darauf vorbereitet, künftig Menschen bei ihrer Berufsplanung in Bezug auf die Wirtschaft 4.0 fundiert beraten zu können.