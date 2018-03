Die designierte Staatsministerin für Digitalisierung, Bär, will ihr neues Amt nutzen, um die digitale Entwicklung in Deutschland voranzutreiben.

Wie Strom und Wasser müsse auch schnelles Netz ein Grundrecht sein, sagte sie im ARD-Fernsehen. Die CSU-Politikerin räumte jedoch ein, dass man wegen der Dynamik in diesem Bereich im Ausbau immer hinterher hinken werde. Bär forderte zudem eine Vorreiterrolle des Staates bei der Digitalisierung. Behörden müssten so vernetzt werden, dass Bürger nicht Stunden auf Ämtern vergeudeten, nur um sich zum Beispiel umzumelden, sagte sie der "Bild"-Zeitung. Die Datenschutzregeln in Deutschland bezeichnete sie als völlig veraltet. Nötig sei ein Regelsystem, das den Unternehmen Chancen biete und sie nicht zerstöre.

