Im Vergleich mit den anderen EU-Staaten liegt Deutschland bei der Digitalisierung im Mittelfeld.

Eine von der EU-Kommission veröffentlichte Statistik weist die größten Fortschritte im Bereich der Internetnutzung aus. Demnach nutzen rund 84 Prozent der Deutschen regelmäßig das Internet, vor allem in sozialen Netzen; der europäische Vergleichswert liegt bei 76 Prozent. Auch Unternehmen hätten die Möglichkeiten des Internets im vergangenen Jahr stärker genutzt. Bei der Integration der Digitaltechnik in öffentliche Dienste liegt die Bundesrepublik unter dem europäischen Durchschnitt. So nimmt nur weniger als jeder Fünfte entsprechende Angebote in Anspruch.



Der Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft erfasst Daten in den Bereichen Konnektivität, Humanresourcen, Internetnutzung, Integration der Digitaltechnik und digitale öffentliche Dienste.