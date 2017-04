Die G-20-Staaten wollen das schnelle Internet weltweit vorantreiben.

Die zuständigen Minister vereinbarten bei ihrem zweitägigen Treffen in Düsseldorf einen entsprechenden Fahrplan in der Digitalisierungspolitik. Darin heißt es unter anderem, bis 2025 sollten alle Menschen an das Internet angeschlossen sein. Angestrebt werden demnach auch einheitliche Standards. Bundeswirtschaftsministerin Zypries erklärte, Digitalisierung dürfe nicht nur in Industrieländern und Metropolen stattfinden.



Nach dem Bericht der Breitbandkommission für digitale Entwicklung von Unesco und internationaler Fernmeldeunion hat mehr als die Hälfte der Menschen weltweit keinen Internetzugang.