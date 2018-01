Unionsfraktionschef Kauder plädiert dafür, das Thema Digitalisierung zu einem Schwerpunkt der kommenden Regierung zu machen.

Der CDU-Politiker regte die Einrichtung eines zentralen Koordinators an, der im Kanzleramt angesiedelt werden sollte. In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" schrieb Kauder, es müsse ein Nationaler Digitalrat geschaffen werden, der Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Experten an einen Tisch bringe.



Hierzuland gebe es bei der Digitalisierung einen massiven Entwicklungsrückstand. Es sei mehr als betrüblich, dass das Statistische Bundesamt vermelde, dass nicht einmal jedes zweite Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitern - konkret seien es 42 Prozent - über einen digitalen Anschluss verfüge, meinte Kauder.

