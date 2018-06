Jedes dritte Unternehmen in Deutschland hat laut einer Studie Nachholbedarf bei der Digitalisierung.

Rund 36 Prozent der Firmen müssten ihre Geschäftsprozesse noch umstellen, berichtet die Unternehmensberatung Boston Consulting Group. In den USA laufe die Umstellung etwas besser. Befragt wurden Manager aus 1.900 Firmen in vier Ländern - neben den USA und Deutschland auch in Frankreich und Großbritannien.



Die Boston-Berater erklärten, die Digitalisierung sei entscheidend für den Erfolg der Unternehmen. Wer sich schneller umstelle, gewinne Marktanteile, Nachzügler müssten dagegen Einbußen hinnehmen. Die Schere in der Unternehmenslandschaft werde sich in den kommenden Jahren weiter öffnen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.