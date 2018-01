Der digitale Wandel der Arbeitswelt gefährdet nach einer Studie des Weltwirtschaftsforums vor allem Arbeitsplätze von Frauen.

In der Pressemitteilung heißt es, in den USA seien durch die Industrie 4.0 in den nächsten Jahren rund 1,4 Millionen Stellen bedroht. Davon entfielen 57 Prozent auf Frauen. Das sei auch darum besorgniserregend, weil Frauen ohnehin unterrepräsentiert in den Bereichen seien, in denen Wachstum erwartet werde.



Der Bericht rät mit Nachdruck dazu, Ausbildung und Umschulung voranzutreiben. Wenn das gelinge, könnten 95 Prozent der gefährdeten Beschäftigten andere gute und besser bezahlte Jobs finden. Andernfalls werde der Übergang nur für zwei Prozent erfolgreich verlaufen.

