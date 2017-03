Der technologische Fortschritt am Arbeitsplatz löst bei vielen Beschäftigten Ängste aus.

Das geht aus einer noch unveröffentlichten Umfrage hervor, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben hat. Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, befürchten 81 Prozent der Deutschen, wegen der fortschreitenden Digitalisierung am Arbeitsplatz beruflich abgehängt zu werden. Etwa ebenso viele glauben, dass dadurch in Zukunft auch Gehaltsunterschiede zunehmen werden. Auf die zu erwartenden Veränderungen blicken die befragten Jugendlichen insgesamt optimistischer als Ältere.