Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Europaparlament, Bullmann, fordert von den Finanzministern der EU mehr Mut bei der Besteuerung großer Digitalkonzerne.

"Die kneifen gerne", sagte Bullmann im Deutschlandfunk und spielte damit auf ein Treffen der Finanzminister am Wochenende in Sofia an. Sie hatten sich nicht auf härtere Steuerregeln für Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon einigen können. Bullmann wies darauf hin, dass die Finanzminister die EU-Kommission selbst aufgefordert hatten, aktiv zu werden. Nun gebe es wieder eine Vielzahl von Bedenkenträgern, damit werde sich die SPD-Fraktion nicht zufrieden geben.



"Die neue Wertschöpfung funktioniert über Nutzerdaten", stellte Bullmann klar. "Wenn Sie zulassen, dass die Unternehmen, die gar keinen physischen Sitz mehr in Deutschland haben, die Daten dafür ausnutzen, gezielt Werbung im Binnenmarkt zu machen, Sie aber keine territorialen Grenzen für die Besteuerung mehr definieren können, dann sind moderne Gemeinwesen nicht mehr finanzierbar." Die Internetkonzerne zahlen in Europa kaum Steuern, weil sie in den meisten Ländern keine versteuerbaren Firmensitze haben. Zudem bündeln sie ihre Geschäfte in Ländern mit günstigen Steuerbedingungen, wie Irland oder Malta. Die EU-Kommission hatte daher vorgeschlagen, von den großen Konzernen drei Prozent Ertragssteuer zu verlangen und wollte langfristig auch die Körperschaftssteuer ändern. EU-Staaten sollten dann Gewinne, die bei ihnen erwirtschaftet werden, auch ohne physische Präsenz eines Unternehmens besteuern können.



Bullmann sagte zum derzeitigen Stand, es könne nicht sein, dass wir ein Steuersystem hätten, das die Verhältnisse von vor hundert Jahren widerspiegle. Er erwarte, dass Bewegung in die Sache komme - entweder mit einer einstimmigen Entscheidung der EU-Staaten oder mit hinreichend vielen Staaten in verstärkter Zusammenarbeit. Seinen Worten nach reichen neun EU-Staaten, um ein Steuerabkommen zu beschließen. Wenn man wolle, dass es morgen noch Steuergerechtigkeit gebe und unsere Sozialsystem und die Infrastruktur gerecht finanziert würden, dann müsse man diesen Schritt jetzt gehen, forderte Bullmann.

