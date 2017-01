DIHK "In diesem Jahr 450.000 neue Arbeitsplätze"

Der Präsident des DIHK, Eric Schweitzer (dpa/picture alliance/Wolfgang Kumm)

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Schweitzer, rechnet in diesem Jahr mit 450.000 neuen Jobs in Deutschland.

Am meisten profitierten der Gesundheits- und der Bildungssektor, gefolgt vom Dienstleistungsbereich, sagte er der Oldenburger "Nordwest-Zeitung". Dabei geht Schweitzer von einem Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent aus, das allerdings hauptsächlich durch die Binnennachfrage erzeugt werde. Die Exporte machten ihm dagegen weiter Sorgen.



Im vergangenen Jahr erreichte die Zahl der Erwerbstätigen den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung 1990. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im Jahresdurchschnitt 2016 rund 43,4 Millionen Frauen und Männer mit Wohnsitz in Deutschland erwerbstätig.