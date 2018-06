Geschäfte und Investitionen in Südeuropa sind nach Einschätzung vieler deutscher Firmen mit einem größeren Risiko behaftet.

Sorgenkinder im Auslandsgeschäft seien vor allem Italien und Spanien, berichtet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag in einer internen Untersuchung. Durch das neue Regierungsbündnis in Rom aus seien die Sparmaßnahmen und die Fiskaldisziplin in den Hintergrund gerückt. Auch in Spanien sei fraglich, ob die neue sozialistische Regierung den bisherigen Reformpfad weiterverfolge. Die Entwicklung in Griechenland wird von den deutschen Unternehmen dagegen positiver gesehen. Wegen der beschlossenen Reformen befinde sich die griechische Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.