Deutsche Unternehmen machen sich zunehmend Sorgen wegen des Handelsstreits mit den USA.

Wie aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hervorgeht, rechnen weniger Firmen damit, ihre Exportumsätze zu steigern. Als Grund nannten sie zunehmende Handelshemmnisse. Der Vormarsch des Protektionismus habe mit der Einführung höherer Zölle durch die USA eine neue Dimension erreicht.



Der CDU-Europapolitiker Caspary sagte im Deutschlandfunk, er befürchte, dass US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium nicht mehr zu verhindern seien - und er wünsche sich, dass man in Europa schnell und angemessen reagiere. Am Nachmittag will Bundeswirtschaftsminister Altmaier beim OECD-Treffen mit US-Handelsminister Ross über den Konflikt um US-Zölle beraten. US-Präsident Trump hatte die Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium im März angekündigt. Eine Schonfrist für die EU endet am Freitag.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.