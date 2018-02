Die Unternehmen in Deutschland werden nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags in diesem Jahr rund 600.000 neue Stellen schaffen.

Die Wirtschaft laufe auf Hochtouren, sagte Hauptgeschäftsführer Wansleben in Berlin. Gründe dafür seien der starke Konsum sowie steigende Exporte. Als größtes Hemmnis nannte Wansleben den Fachkräftemangel. Nach Einschätzung des DIHK wird die Wirtschaft in diesem Jahr um 2,7 Prozent wachsen. Die Prognose wurde um einen halben Prozentpunkt angehoben. Die Bundesregierung geht von einem Plus von 2,4 Prozent aus.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.