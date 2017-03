Die Bundesregierung hat die umstrittene Äußerung von Eurogruppenchef Dijsselbloem inhaltlich bisher nicht kommentiert.

Ihr Sprecher Seibert erklärte in Berlin, er kenne das betreffende Interview nicht im Wortlaut. Aus dem Büro von Finanzminister Schäuble hieß es lediglich, man schätze die Arbeit Dijsselbloems sehr.



Der Eurogruppenchef hatte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, wer Solidarität einfordere, habe auch Pflichten. Man könne nicht sein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend andere um Unterstützung bitten. Vor allem Politiker in südeuropäischen Ländern hatten empört darauf reagiert und den Rücktritt Dijsselbloems verlangt. Der Niederländer selbst erklärte, er habe allgemein über die Solidarität in der Eurozone gesprochen und nicht bestimmte Länder kritisiert.