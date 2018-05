In Singapur sind Delegationen aus den USA und Nordkorea eingetroffen, um das geplante Gipfeltreffen der Staatschefs vorzubereiten.

Nach Angaben des US-Präsidialamts reiste eine amerikanische Regierungsdelegation über Japan nach Singapur, um dort die Nordkoreaner zu treffen. Der koreanischen Delegation gehört nach Angaben aus Pjöngjang auch der Stabschef des Machthabers Kim an. Parallel dazu werden auch in dem koreanischen Grenzort Panmunjom und in den USA offenbar weitere vorbereitende Gespräche geführt.



Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Kim in Singapur war ursprünglich für den 12. Juni angesetzt. Trump stellte das Treffen allerdings zwischenzeitlich in Frage. Nun erklärte er, vor der Begegnung mit Kim werde er sich auch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe treffen.

