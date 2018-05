Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen am Atomabkommen mit dem Iran festhalten.

Das gaben Bundesaußenminister Maas und sein französischer Amtskollege Le Drian in Berlin bekannt. Maas sagte, die europäischen Partner seien überzeugt, dass dieses Abkommen die Welt sicherer mache. Andernfalls könne der Konflikt eskalieren. Maas und Le Drian betonten, sie wollten unabhängig von der Entscheidung der USA an der Übereinkunft mit dem Iran festhalten. Es gebe keine wirkliche Alternative zu den Kontrollmechanismen und den Beschränkungen des Atomprogramms.



Die USA wollen sich in dieser Woche zur Zukunft des Atomabkommens positionieren. Präsident Trump hat in der Übereinkunft einige Schwächen ausgemacht und will nachverhandeln. Die iranische Führung lehnt das ab.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.