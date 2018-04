Nach der gemeinsamen Erklärung Nord- und Südkoreas haben internationale Gespräche über die Ergebnisse begonnen. US-Präsident Trump telefonierte nach eigenen Angaben mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon und dem japanischen Regierungschef Abe. Gleichzeitig wird das geplante Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim vorbereitet.

Die USA betonten, die Sanktionen gegen Nordkorea blieben bis zu einer vollständigen atomaren Abrüstung des Landes bestehen.



Die russische Regierung meldete ihren Anspruch an, bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der koreanischen Staaten mitzuwirken. Der stellvertretende Außenminister Morgulow sagte in Moskau, das traditionelle Sechs-Parteien-Format mit Nord- und Südkorea, China, Japan, den USA und Russland sei optimal geeignet.



Die nordkoreanischen Staatsmedien werteten die Vereinbarungen mit Südkorea als einen Wendepunkt in den Beziehungen. Kim und Moon hatten bei ihrem Treffen im Grenzort Panmunjom gestern erklärt, die geteilte Halbinsel solle schrittweise von Atomwaffen befreit werden. Zudem wollen sie einen formellen Friedensschluss.

