Im Vorfeld hatte der iranische Staat den US-Ringern die Einreise verweigern wollen - als Reaktion auf den "MuslimBan" des US-Präsidenten Donald Trump. Erst auf Intervention der nationalen Ringerverbände durften die Amerikaner dann doch kommen.

Und sie waren sogar willkommen. Iranische Professoren hatten argumentiert, der Iran solle sich nicht so schändlich wie Trump verhalten und den amerikanischen Ringern die Gastfreundschaft friedlicher Iraner und Muslime zeigen.

Jubel für US-Star Burroughs

Schon am Flughafen wurde das US-Team von einheimischen Fans begrüßt. In der Halle in Kermanschah bejubelte das Publikum besonders Weltmeister und Olympiasieger Jordan Burroughs. Auch noch, als klar wurde, dass der Iran und die USA das Finale gegeneinander bestreiten würden.

Burroughs Sieg im Endkampf half den Amerikanern am Ende nicht. Der Iran gewann 5:3. Turnierfazit des US-Verbandes auf Twitter: Ein dickes Dankeschön an die iranischen Fans. Die seien spektakulär gute Gastgeber gewesen.

Thank you to the wonderful fans in Iran for cheering on our guys throughout the tournament & being spectacular hosts! 🇺🇸❤️🇮🇷 #WorldCup2017 pic.twitter.com/mIshRQ6obC