Bundeskanzlerin Merkel kommt heute mit dem russischen Präsidenten Putin in Sotschi am Schwarzen Meer zusammen.

Bei dem eintägigen Arbeitsbesuch soll es um die bilateralen Beziehungen sowie um internationale Krisen gehen. Russland will - wie die EU - am Atomabkommen mit dem Iran, das US-Präsident Trump aufgekündigt hat, festhalten. Daher könnten Merkel und Putin auch Wege ausloten, wie auf drohende US-Sanktionen reagiert werden kann.



Gestern hatte Putin in Sotschi den syrischen Staatschef Assad empfangen. Dabei sei es um ein Ende des Syrien-Krieges gegangen, teilte der Kreml mit. Putin und Assad sprachen anschließend von Möglichkeiten eines politischen Prozesses in Syrien. Zu erwarten ist, dass die Lage in dem Bürgerkriegsland auch zwischen dem russischen Präsidenten und der Kanzlerin zur Sprache kommt.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.