Mit König Salman ist der erste saudi-arabische Monarch zum Staatsbesuch in Russland eingetroffen.

In Gesprächen mit Präsident Putin soll es unter anderem um Fragen des Ölmarkts und der Syrien-Krise gehen. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten waren in der Vergangenheit oft belastet. Beim Krieg in Syrien unterstützt Russland den syrischen Staatschef Assad, während sich Saudi-Arabien hinter Rebellengruppen gestellt hat.