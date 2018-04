Der neue US-Außenminister Pompeo führt heute Gespräche in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Geplant sind Treffen mit König Salman und Kronprinz Mohammed.

Ein Thema dürfte das Atomabkommen mit dem Iran sein, das US-Präsident Trump infrage gestellt hat. Außerdem dürfte es um die Lage im Bürgerkriegsland Syrien gehen. Im Laufe des Tages reist Pompeo weiter nach Israel. In Jerusalem will er sich mit Regierungschef Netanjahu treffen.



Pompeo war erst am Donnerstag als Außenminister vereidigt worden. Am Freitag hatte der 54-Jährige zum ersten Mal in seiner neuen Funktion in Brüssel an einem Nato-Treffen teilgenommen.

