In den Niederlanden hat der neue US-Botschafter Hoekstra mit einem Interview für Irritationen gesorgt.

Der Diplomat bat über den Nachrichtendienst Twitter dafür um Entschuldigung. Er wolle ein freundschaftliches Verhältnis mit den Bürgern und Regierungsvertretern des Landes pflegen, erklärte er. Hoekstra war im niederländischen Fernsehen auf Äußerungen aus dem Jahr 2015 angesprochen worden. Damals hatte er von einer islamischen Bewegung gesprochen, die Europa ins Chaos gestürzt habe. Autos und Politiker würden angezündet. Es gebe in den Niederlanden Gebiete, die man nicht mehr betreten könne, so genannte "No-Go-Areas". Hoekstra entgegnete, er habe diese Worte nie gesagt. Das seien falsche Behauptungen. Man würde so etwas Fake News nennen. Daraufhin spielte der Fernsehsender jedoch ein Video mit ebendiesen Aussagen ein.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.