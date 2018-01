Zum Auftakt seiner Nahostreise ist US-Vizepräsident Pence in Ägypten eingetroffen.

Er landete in der Hauptstadt Kairo, wo er Präsident al-Sisi treffen wollte. In den kommenden Tagen wird Pence auch Jordanien und Israel besuchen. Es ist der erste Besuch eines hochrangigen US-Vertreters in der Region seit der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.