Nach mehrwöchiger Unterbrechung nehmen die USA ihre Visa-Dienste in der Türkei teilweise wieder auf.

Das verlautete einen Tag vor der Reise von Ministerpräsident Yildirim nach Washington aus US-Diplomatenkreisen. Die USA hatten am 8. Oktober ihre Visa-Dienste in der Türkei ausgesetzt, nachdem ein türkischer Mitarbeiter des Istanbuler US-Konsulats festgenommen worden war. Die türkische Justiz wirft ihm Spionage und Verwicklung in den Putschversuch gegen Präsident Erdogan vor. Die Türkei reagierte auf die Maßnahme der US-Regierung, indem sie ihrerseits die Visa-Vergabe in den USA einfror.



Bei Yildirims Reise in die USA soll die Visa-Krise auf der Agenda stehen.