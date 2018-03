Vertreter der USA, Südkoreas und Japans sind zu Gesprächen in San Francisco über eine umfassende atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel zusammengekommen.

Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, McMaster, habe sich zu einer engen trilateralen Kooperation bereit erklärt, teilte die südkoreanische Regierung in Seoul mit. Die Zusammenkunft in Kalifornien gilt als Vorbereitung für die geplanten Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In sowie von Kim und US-Präsident Trump.



Eine südkoreanische Delegation war kürzlich nach Pjöngjang gereist, um mit Kim zu beraten. Dabei habe dieser seine Bereitschaft zum Dialog über Nordkoreas Atomwaffenprogramm und einem Treffen mit Trump bekundet, hieß es.

