Die USA haben 15 kubanische Diplomaten ausgewiesen.

Nach Angaben von Außenminister Tillerson ziehen die Vereinigten Staaten damit die Konsequenz aus den mysteriösen Gesundheitsproblemen amerikanischer Diplomaten, die in der US-Botschaft in Havanna über Gehörverluste, Sehprobleme, Gleichgewichtsstörungen und Müdigkeitsanfälle klagten. Als Grund vermutet Washington sogenannte "Akustik-Attacken".



In der vergangenen Woche hatten die USA bereits eine deutliche Reduzierung ihres Botschaftspersonals angekündigt.