Nach einer Phase von Spannungen im UNO-Sicherheitsrat ziehen sich die Botschafter der in dem Gremium vertretenen Staaten zu informellen Beratungen in ein Landhaus in Schweden zurück.

Wie in New York mitgeteilt wurde, werden zu der dreitägigen Klausurtagung ab morgen neben dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, unter anderem die Botschafter der USA und Russlands, Haley und Nebensia, erwartet.



In den vergangenen Wochen hatte es viel Streit zwischen den Gesandten gegeben. Mehrere Treffen zu Beratungen über die Lage in Syrien blieben ohne Ergebnis. Guterres warnte vor einer Rückkehr in die Zeit des Kalten Kriegs.



Der schwedische UNO-Botschafter Skau erklärte, im Moment gebe es Bedarf an Demut und Geduld. Das abgeschiedene Landhaus im Süden Schwedens sei ein passender und inspirierender Ort, um sich der Diplomatie zu widmen.



Normalerweise ziehen sich die Gesandten jedes Jahr zu Gesprächen in eine ländliche Region des US-Bundesstaats New York zurück. Diesmal nahmen sie eine Einladung Stockholms an.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.