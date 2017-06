In der diplomatischen Auseinandersetzung um das Emirat Katar hat sich der Iran als Vermittler angeboten.

Präsident Ruhani sagte in Teheran nach einem Telefonat mit Katars Emir al-Thani, Differenzen könnten in der heutigen Zeit nicht mehr mit Drohungen und Sanktionen gelöst werden, sondern nur über rationale Verhandlungen. Dabei könne auch der Iran mithelfen. Al-Thani bezeichnete die derzeitige Isolierung Katars durch Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate als inakzeptabel.



Die vier Länder hatten Anfang des Monats alle diplomatischen, sowie Wirtschafts- und Verkehrsverbindungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen der Führung in Doha die Unterstützung von Terrorgruppen vor, aber auch ihre guten Kontakte zum Iran.