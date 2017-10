Die Türkei und die USA haben gegenseitig die Vergabe von Visa ausgesetzt.

Zunächst hatten die USA erklärt, ihre Botschaft in der Türkei stelle vorläufig keine Visa mehr aus. Begründet wurde der Schritt damit, dass man prüfen müsse, inwieweit die Regierung in Ankara die Sicherheit der US-Botschaft und ihres Personals gewährleiste. Hintergrund ist die Festnahme eines türkischen Mitarbeiters der Botschaft unter Spionageverdacht. Die Türkei reagierte damit, ihrerseits die Vergabe von Visa an US-Bürger auszusetzen.



In Berlin schaltete sich Außenminister Gabriel erneut in den Fall des deutschen Menschenrechtlers Steudtner ein, der in der Türkei inhaftiert ist. Die Forderung der Staatsanwaltschaft von bis zu 15 Jahren Gefängnis sei "vollkommen unverständlich und nicht akzeptabel", erklärte Gabriel. Die Bundesregierung habe in der Angelegenheit umgehend Kontakt mit Ankara aufgenommen. Man setze alles daran, Steudtner und andere in der Türkei inhaftierte Deutsche wieder in ihre Heimat zu bringen.