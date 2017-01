Diplomatische Schritte Japan zieht Botschafter aus Südkorea ab und setzt Gespräche aus

Die japanische Fahne (dpa/picture-alliance/Friso Gentsch)

Die Regierung in Tokio zieht vorübergehend ihren Botschafter aus Seoul ab.

Anlass ist eine kürzlich aufgestellte Statue, die an die so genannten koreanischen Trostfrauen erinnert, die im Zweiten Weltkrieg in japanischen Militärbordellen zwangsprostituiert worden waren. Das Standbild sei extrem bedauerlich, hieß es in Tokio. Neben dem Abzug des Gesandten werde Japan auch einen Wirtschaftsdialog mit dem Land über ein neues Währungstausch-Abkommen aussetzen. Südkoreas Finanzministerium erklärte, es sei bedauerlich, dass die Gespräche aus politischen Gründen auf Eis gelegt würden.