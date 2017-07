Nordkorea hat nach einem gemeinsamen Militärmanöver der USA und Südkoreas vor der wachsenden Gefahr einer gefährlichen Auseinandersetzung gewarnt.

In der staatlichen Zeitung "Rodong" hieß es, Washington bringe die Halbinsel mit seiner "militärischen Provokation" an den Rand eines Atomkriegs. Die USA und Südkorea sollten nicht mit dem Feuer spielen. Die beiden Länder hatten gestern ein Manöver der Luftstreitkräfte abgehalten. Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums simulierte die Übung die Zerstörung einer feindlichen Raketenabschussrampe sowie Präzisionsschläge gegen unterirdische Kommandoposten.



Nordkorea hatte am Dienstag erstmals eine Interkontinentalrakete getestet, die nach Einschätzung von Experten auch den US-Bundesstaat Alaska erreichen könnte.