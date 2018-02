Der diplomatische Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei hat sich verschärft.

Die jüngsten Gespräche hätten keine Einigung gebracht, teilte das Außenministerium in Den Haag mit. Deswegen werde der Botschafter, dem seit fast einem Jahr die Einreise in die Türkei verwehrt wird, formell abgezogen. Weiter hieß es, man werde die Ernennung eines neuen türkischen Botschafters in Den Haag nicht akzeptieren.



Grund des Streits war die Entscheidung der Niederlande im vergangenen Jahr, türkischen Politikern die Einreise zu verweigern, die bei Landsleuten für das Verfassungsreferendum werben wollten.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.