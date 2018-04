"Ferne Geliebte" lautete das Motto beim Beethovenfest 2017, angelehnt an Beethovens Liedzyklus "An die ferne Geliebte". Das Leiden am Lieben aus der Ferne diente jedoch auch Komponisten anderer Epochen als Treibstoff für ihre Kunst. In diesem Sinne schlugen das Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg und sein Chefdirigent Valery Gergiev beim Eröffnungskonzert des Bonner Beethovenfests einen weiten Bogen vom unnahbaren Lieben Lohengrins zur verführerisch werbenden Scheherazade. Dazwischen erklang Beethovens vierte Sinfonie, grimmig schroff und unbekümmert singend.

Richard Wagner

Vorspiel zum ersten Aufzug der Oper "Lohengrin"



Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 4 B-Dur, op. 60



Nikolai Rimsky-Korsakow

"Scheherazade". Sinfonische Suite, op. 35

Igor Strawinsky

Ausschnitt aus dem "Feuervogel" (Zugabe)



Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg

Leitung: Valery Gergiev



Aufnahme vom 8.9.2017 aus dem World Conference Center Bonn