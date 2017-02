Dirk Darmstaedter plays "Pop Guitars" "Die Geschichte meiner musikalischen Sozialisation"

Dirk Darmstaedter - in Hamburg geboren, in Amerika aufgewachsen hatte Ende der 80er-Jahre seinen musikalischen Durchbruch mit der Band "The Jeremy Days". Als durch den Erfolg der Band der Trubel um seine Person zu groß wurde entschied sich der Singer/Songwriter für eine Auszeit. Doch die Pause währte nicht lang.