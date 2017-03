In seinem Anfangs-Jahr konnte Astrid Rawohl mit dem Nachwuchsspieler bei einem seiner ersten Auftritte im Nationalmannschaftstrikot sprechen: Bei der Challenge Round im August 1995 in Freiburg, als sich die DBB-Junioren für die Europameisterschaft 1996 qualifizierten.

"Hallo, ich bin Dirk Nowitzki, ich spiele beim DJK Würzburg und meine Hobbies sind: Tennis, Schlafen, Lesen und alle Ballsportarten." Mit diesen Worten beginnt der Teenager Dirk Nowitzki das Gespräch.

Traum-Verein? "Berlin oder Leverkusen"

Seine Traum-Karriere sah damals so aus: "Ich mache jetzt noch ein Jahr in Würzburg und dann will ich zu einem Erstliga-Verein wechseln und nach meinem Abitur wollte ich irgendwo aufs College gehen." Auch damals lagen schon einige Anfragen von US-Hochschulen vor. Sein Traum? "Berlin oder Leverkusen. Oder irgendwo anders, keine Ahnung."

Was er damals noch nicht wusste: Schon 1998 wurde er in die NBA geholt. Den Dallas Mavericks ist er bis heute treu - und er bricht einen Rekord nach dem anderen.

Doch in den 90er Jahre hatte der heutige Multimillionär noch eine solide Alternative zur Basketball-Karriere in der Hinterhand: "Wir haben ein Malergeschäft, da kann ich jederzeit einsteigen."

Das vollständige Gespräch können Sie mindestens sechs Monate in unserer Mediathek nachhören.

