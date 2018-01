Der Discounter Lidl hat Probleme mit seiner 2017 gestarteten Expansion in den USA.

Statt der geplanten 100 Filialen im ersten Jahr seien bis heute weniger als 50 eröffnet worden, berichten mehrere Medien. In diesem Jahr sollten lediglich 20 neue Geschäfte hinzukommen. Klaus Gehrig, Chef des Lidl-Mutterkonzerns Schwarz-Gruppe und Lidl-Aufsichtsratsvorsitzender, sagte dem "Manager Magazin", es sei das eine oder andere schiefgegangen. Lidl selbst teilte mit, alles in allem sei der Marktstart erfolgreich verlaufen. Es gebe jedoch an der einen oder anderen Stelle auch Anpassungsbedarf.



Im Februar 2017 hatte die amerikanische Lidl-Tochtergesellschaft angekündigt, binnen eines Jahres 100 Läden an der Ostküste mit 4.000 neuen Jobs zu eröffnen. Der Discounter Aldi ist bereits seit 1976 in den USA vertreten und betreibt dort rund 1.700 Filialen in 35 Bundesstaaten.



Lidl hat nach eigener Auskunft in Europa rund 10.000 Filialen in 27 Ländern.

