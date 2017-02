Diskriminierung UNO-Gruppe wirft Deutschland strukturellen Rassismus vor

Auch Straßennamen wie "Mohrenstraße" in Berlin werden in dem Bericht als Zeichen von Rassismus genannt (imago)

Eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen wirft Deutschland strukturellen Rassismus vor.

Vom UNO-Menschenrechtsrat entsandte Beobachter stellten in Berlin ihre Ergebnisse vor. Berichterstatter Sunga erklärte, man sei äußerst besorgt über Rassismus und negative Stereotype gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft. Diskriminierung zeige sich zum Beispiel in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Arbeit der Polizei beim so genannten "racial profiling", das heißt bei Kontrollen aufgrund eines angenommenen ethnischen Hintergrunds. Die Arbeitsgruppe kritisiert zudem, dass Menschen mit afrikanischen Wurzeln in Deutschland keine anerkannte Minderheit seien. Es gebe weder eine besondere Förderung noch überhaupt ausreichend Daten über ihre Lage. Damit blieben diese Menschen unsichtbar. - Die UNO-Arbeitsgruppe für Menschen Afrikanischer Abstammung wurde auf einer Weltkonferenz gegen Rassismus im Jahr 2001 eingesetzt.