Die FDP hat auf ihrem Bundesparteitag in Berlin über ihr Programm für die Bundestagswahl diskutiert. Kernthemen waren heute Bildung und Digitalisierung. FDP-Chef Christian Lindner drängte für den Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl auf einen Politikwechsel.

Generalsekretärin Nicola Beer legte heute Eckpunkte zum Wahlprogramm vor. Demnach fordern die Liberalen eine Bildungsoffensive für Deutschland. Bildung sei der Schlüssel zu einer aufgeklärten Gesellschaft und zu einem innovativen Land, meinte Beer. In dem Entwurf spricht sich die FDP zudem für die Schaffung eines Ministeriums aus, das sich mit der Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt befasst. Ferner wollen die Freien Demokraten das Ladenöffnungsverbot an Sonntagen aufheben.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer beim Bundesparteitag in Berlin (Monika Skolimowska/dpa)

Lindner betont Eigenständigkeit

Beer kündigte an, die Liberalen würden nach der Bundestagswahl nur für eine Kanzlerin oder einen Kanzler stimmen, wenn der- oder diejenige eine Vorstellung und Vision von Deutschland habe und nicht nur eine Vorstellung von der Zusammensetzung des Kabinetts. Im Zusammenhang mit dem Wahlprogramm der FDP forderte Beer einen Neustart in der EU: Die Partei sei pro-europäisch, wolle aber eine bessere und nicht eine immer engere Europäische Union. Parteichef Lindner sagte, die FDP sei eigenständig und nicht beliebig. Sie stehe in der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Union immer noch näher als der SPD.

Noch bis morgen beraten die rund 660 Delegierten in Berlin über das Wahlprogramm ihrer Partei und stimmen anschließend darüber ab.

(mw/riv)